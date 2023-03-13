Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdikleri denetimlerde, E.P, H.Ö, İ.D, C.A.M, Y.M, Ö.D, M.D, A.D'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.















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