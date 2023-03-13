CHP Edirne İl Teşkilatı seçim çalışmalarına başladı

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EDİRNE (AA) - CHP Edirne İl Teşkilatı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim çalışmalarına başladı.

Edirne'de, CHP Edirne İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'nda program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde başarı elde etmek için çok çalışacaklarını söyledi.

Türk milletinin refaha kavuşacağını belirten Kahraman, "Bugün 13. Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yapmak için seçim startını veriyoruz. Millet İttifakı'nın değerli genel başkanlarına , Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanına duydukları güven için teşekkür ederiz. Millet İttifakı ortaklarımızla, el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz bir yola çıkıyoruz. Cumhuriyetimizi hep birlikte, demokrasi ile taçlandıracağız." diye konuştu.

Programa, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Programın ardından partililer tarafından vatandaşlara seçim broşürü dağıtıldı.

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