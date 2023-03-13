En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen S.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimlince tutuklandı.

Şüpheli S.S ve O.İ arasında 3 gün önce Sabuni Mahallesi Lari Cami Sokak'ta çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, O.İ bıçakla yaralanmıştı.

O.İ, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmış, şüpheli S.A. ise Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.