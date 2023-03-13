AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ilçe ve belediye başkanlarıyla bir araya geldi

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EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, ilçe başkanları, belediye başkanları ve seçim koordinasyon başkanları ile toplantı yaptı.

İba, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk bir seçim geçireceklerini belirtti.

Tek gündemlerinin yaşanan büyük afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak olduğunu vurgulayan İba, "Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi ne müzik ne de mahalle ve ilçe mitingleri düzenleyeceğiz. Biz AK Parti olarak, seçim öncesi de seçim sonrası da her zaman vatandaşın yanında ve vatandaşın ihtiyaçlarını gözeten, hassasiyetlerini gözeten bir konumda olmalıyız. Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Tayyip Erdoğan'ın çizgisinde bugüne dek böyle oldu, bundan sonrası da böyle olacak." ifadelerini kullandı.

Depremlerin ardından yaraları en hızlı biçimde sarmak için çalışmaların devam ettiğini belirten İba, önceliklerinin deprem bölgesi olduğuna dikkati çekti.

"Türkiye Yüzyılı" için çok çalıştıklarını ifade eden İba, dışa bağımlılığı ortadan kaldırarak, sanayide, ulaşımda, teknolojide, milli savunmada, sağlıkta, eğitimde ve her alanda birbirinden önemli projeleri hayata geçirdiklerini, 20 yılda çok büyük gelişim kat ettiklerini söyledi.

Gerçekleştirilen büyük hamlelerin yarıda kalmaması ve her konuda tam bağımsız bir Türkiye idealinin eksiksizce devam etmesi için yapılacak seçimin çok önemli olduğunu dile getiren İba, ülkenin tarihini ve kaderini etkileyecek bir seçimin arifesinde olunduğunu vurguladı.

İlk günden itibaren yarın seçim var gibi çalıştıklarını aktaran İba, Edirne'yi karış karış gezerek daima sahada olduklarının altını çizdi.

Altılı masayı da eleştiren İba, anlaşamayan, birbirine benzemeyenlerin bir arada olduğunu söyledi.





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