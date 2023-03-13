Otuz yıl savaşları nedir, ne zaman ve nasıl sona ermiştir?

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EDİRNE (AA) - Türk Hava Kurumu tarafından bu yıl toplanan fitre ve zekat bağışlarının yüzde 60'ının asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde zarar gören vatandaşlara bağışlanacağı bildirildi.

Edirne Şube Başkanı Coşkun Molla, yaptığı açıklamada, her yıl ramazan aylarında toplanan bağışların bu yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin yaralarının sarılması için kullanılacağını söyledi.

Molla, bu yıl toplanan fitre ve zekatların yüzde 60'ının depremzedelere bağışlanacağını aktardı.

Depremin ilk gününden itibaren THK olarak deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Molla, bu yıl toplanan bağışların geriye kalan yüzde 40'ının öğrencilerin eğitimine ve havacılığın geliştirilmesi için kullanılacağını belirtti.

THK tarafından başlatılan çalışmaların duyurularının asılan pankartlar ile yapılmaya başladığını aktaran Molla, depremzedelerin yaralarının sarılması için kampanyanın ramazan ayı boyunca süreceğini ifade etti.

Molla, bu yıl yapılacak kampanyaya vatandaşların ilgi göstermesini beklediklerini kaydetti.

- Genel seçimlere doğru

Saadet Partisi Edirne Seçim İşleri Başkanı Sinan Ersin, milletvekili aday adayı başvurularının başladığını bildirdi.

Ersin, yaptığı yazılı açıklamada, başvuruların 17 Mart Cuma günü sona ereceğini belirtti.

Deprem bölgelerinde bulunan milletvekili adaylarından katkı payı alınmayacağını aktaran Ersin, "Saadet Partisi'nde, 14 Mayıs milletvekili seçimleri için hazırlıklar başladı. 14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde aday adayı olmak isteyenler için müracaatlar başlamıştır. Başvurular 17 Mart Cuma gününe kadar sürecek. Başvurular il başkanlıklarına yapılabilir." ifadelerini kullandı.

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