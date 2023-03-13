AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiklerini belirterek, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlık çalışanlarının öneminin Kovid-19 süreci ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir kez daha anlaşıldığını belirten İba, şunları kaydetti:

"İnsan sağlığına şifa ile dokunarak hayati bir mesleği icra eden doktorlarımızın hakkı ödenmez. Bütün sağlık çalışanlarımız takdirin en iyisine layıktır. Bu nedenle sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Bu mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza ise Allah'tan rahmet diliyoruz."









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