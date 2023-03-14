Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırbıyık, mesajında, hekim ve tüm sağlık çalışanlarının özveri ve inançla çalışarak meslek onuruna yakışır bir şekilde insanlığa ve Türkiye'ye hizmet ettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının Türk milletinin var olma, kalkınma ve gelişme mücadelesinde önemli roller üstlendiğini vurgulayan Kırbıyık, "İnsan sağlığını koruyarak toplumsal mutluluk ve refahı sağlamak görevini büyük bir aşkla ve şevkle yerine getiren sağlık çalışanlarımız, sağlık sistemimizin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibidir." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık, Türkiye'deki tıp eğitimi, sağlık hizmetleri alanındaki çalışmaları ve sunulan sağlık hizmetinin etkinliği bakımından dünyanın gelişmiş ülkeleriyle boy ölçüşecek seviyeye ulaştığını aktardı.

Sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılmasının ortak amaç olduğunu belirten Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Serhat şehrimizde gerçekleştirdiğimiz insan odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde yapılan yeni yatırımlarla, vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini sağlarken, Balkanların kültür ve turizm başkenti olan Edirne'yi sağlığın ve sağlık turizminin de başkenti yapmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

En değerli hazinemiz olan sağlığımızın öneminin kuvvetli bir şekilde hissedildiği bugünlerde, bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilinciyle, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, insanların daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en zor şartlarda görev yapan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorim. Sağlıkta bugünlere gelmemizdeki katkıları için kendilerine teşekkür ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlıkta bugünlere gelmemizdeki katkıları için kendilerine teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarının devamını arzu ediyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.