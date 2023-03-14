Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtılacak

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EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu dağıtılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Alternatif Yem Bitkisi Silajlık Sorgum Alt Projesi"nin hazırlandığı belirtildi.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 15 Mart mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2023 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'ne göre ilimizde yürütülecek 'Alternatif Yem Bitkisi Silajlık Sorgum Alt Projesi' kapsamında yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i üretici katkılı ayni olarak, bütçe doğrultusunda sorgum tohumu verilecektir. Projeye ön başvuru yapmak isteyen üreticilerimizin 15 Mart mesai bitimine kadar il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir."

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