Edirne'de psikosoyal destek ekipleri afetzede aileleri evlerinde ziyaret ediyor

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EDİRNE (AA) - Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü psikosoyal destek ekipleri, deprem bölgesinden kente gelen aileleri ziyaret ederek destek veriyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, destek ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin durumlarıyla yakından ilgileniyor.

Edirne'de, Valilik koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmet binasında oluşturulan deprem kayıt masasında kente gelen depremzedelerin kayıtları alınıyor.

İhtiyaçları tespit edilen afetzedeler paydaş kurumlara yönlendiriliyor.

Destek ekipleri çalışmaları kapsamında 192 aileyi ziyaret ederken 457 kişi ile görüşme gerçekleştirdi. Ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli çalışmalar yapıldı, psikososyal destek hizmeti sağlandı.

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