Edirne'de asayiş

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EDİRNE (AA) - İpsala'da polis ekiplerince ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı denetimlerde şüpheli M.C.A'nın otomobilini durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

- Otodan hırsızlık

Uzunköprü'de otomobilinin aküsü çalınan kişi polise başvurdu.

Halise Hatun Mahallesi'nde yaşayan U.D, evinin yakınlarına park ettiği otomobilini kontrol ettiğinde akünün çalındığını fark etti.

U.D, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Çavuşbey Mahallesi'nde denetim yapan polis ekipleri, şüpheli Y.D'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.









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