Edirne'de "14 Mart Tıp Bayramı" töreni düzenlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra anıta çelenk sunuldu.

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak, İstanbul'da deprem beklendiği için sürekli hazırlık yaptıklarını anlatan Yıldırım, Kahramanmaraş'ta olan deprem sonrası en hızlı ve hazırlıklı şekilde bölgeye hareket ettiklerini dile getirdi.

Depremin ilk günü Edirne'den giden ekiplerin sahaya vardığını vurgulayan Yıldırım, "Hatay'daki ilk sahra hastanesi, ilk uç noktalar Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kuruldu. Bölgeye 200 bin kalemin üzerinde içerisinde ultrason, birkaç apartmanı besleyecek jeneratör de olmak üzere tıbbi malzeme götürüldü. Bunlarla gurur duyuyoruz. Güçlü bir devletiz, duyarlı bir milletiz. Elimizden geleni herkesin yaptığı gibi yapmaya çalıştık. Sahada bu hizmetleri veren, deprem bölgesinde çalışan ya da ilimize gelen depremzedelere hizmet veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yaptığı açıklamada, olası İstanbul depreminde riskin çok arttığını belirtti.

Marmara depremi olmadan gerekli hazırlıkların mutlaka tamamlanması gerektiğini anlatan Altun, "İstanbul-Marmara depremi ciddi bir nüfusu etkileyecek. Bu depremden görece daha az etkilenmesi beklenen yerleşim yerleri Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ilinin kuzey bölgeleri. Dolayısıyla İstanbul'a yardım bu iller üzerinden sağlanacak, yaralılar bu illere gelecek. Bu sürece hazırlık açısından ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarının, devlet-üniversite-özel hastane, aile sağlığı-toplum sağlığı merkezi ayrımı yapılmaksızın, risk analizleri ve depreme dayanıklılık boyutlarının ne düzeyde olduğunun saptanması, güvenli hizmet alanlarının oluşturulması gereklidir." ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata ise sağlık çalışanlarının, kendi sağlıklarını hiçe sayarak görev yaptıklarını kaydetti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.