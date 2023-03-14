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EDİRNE (AA) - Edirne'de, "Erken Çocukluk Döneminde Görsel Algı" semineri düzenlendi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Doç. Dr. Zülfiye Gül Ercan katıldı.

Çevrim içi düzenlenen seminerde öğretmenlere görsel algı eksikliğinin belirtileri hakkında bilgi verildi.

- 14 Mart Tıp Bayramı

Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaya, mesajında, mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının gününü kutladı.

Sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgını ve 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde fedakarca çalıştıklarını anımsatan Kaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet edin' sözüyle değerlerini belirttiği ve en zor, onurlu mesleklerinden birini sabırla, fedakarlıkla yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Sulama kanalları temizleniyor

İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki çeltik sulama kanallarında temizlik çalışması yapılıyor.

Yenikarpuzlu Kalkınma Kooperatifi Başkanı Reşat Akbaş, yaptığı yazılı açıklamada, çeltik sezonu öncesi çalışmalara başlandığını belirtti.

Yeni sezonun üreticilere hayırlı olmasını dileyen Akbaş, "Faturasız yapılan ödemeler kooperatif bilançolarında tekrar borç olarak görünecektir. Ortaklarımızın mağdur duruma düşmemeleri için uyarıları dikkate almaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

- Kaymakam Batı İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti

Havsa Kaymakamı İsmail Hakkı Batı, İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Batı, komutanlıkta incelemede bulundu yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Batı, daha sonra askerlerle birlikte yemek yedi.

- Afetzede akademisyen öğretmenlerle buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Edirne'de misafir edilen Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Yerlikaya, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hizmet içi faaliyetlere katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, kentteki okullarda görev yapan rehber öğretmenlerle bir araya geldi.

Yerlikaya, öğretmenlere psikolojik terapi, öğrencilere yaklaşım ve öğrenci psikolojileri konusunda bilgi verdi.

- "Geometrik Cisimleri Keşfetme Zamanı" semineri

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi iş birliğinde "Geometrik Cisimleri Keşfetme Zamanı" semineri düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İsmail Güner Ortaokulunda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Araştırma Görevlisi Nalan Çevik katıldı.

Seminerde öğrencilere geometrik cisimlerle ilgili bilgi verildi.





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