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EDİRNE (AA) - Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin (ETTDER) partner olduğu "See Hear" Erasmus+ projesi kapsamında Avrupa ülkelerinden Edirne'ye gelen grup, kentin tarihi ve kültürel yerlerini tanıma fırsatı yakaladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, projenin son etkinliği Edirne'de gerçekleştirildi.

Etkinlikte Edirne'nin tarih ve kültürel yerlerinden oluşturulan rotada gezi programı düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü Namık Kemal Döleneken, güzel bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Projenin kentin tanıtımına katkı sağladığını aktaran Döleneken, "Projenin ilk iki aşamasında karayolu ile erişim olanağı olan üç ülke ve aynı destinasyonun parçası olan üç kentte kültür turizmi anlamında inceleme ve değerlendirme yapma şansımız oldu. Bu anlamda hedef grubumuz ile interaktif geri bildirimlere de yer verdik. Bunları kültür turizmin geliştirilmesinde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

- Kitapları yayımlanan akademisyenler Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlarından kitapları yayımlanan akademisyenler TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan, beraberinde Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Sedef Zeyrekli Yaş, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü Öner Dinç ve Öğr. Gör. Müge Atakan ile Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret ederek, editörlüğünü üstlendiği kitapları sundu.

COVID-19 Pandemisi ve Eğitim, Türk Dünyasında Siyasal Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler ve Balkanlarda Siyasal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler başlıklı kitaplar ile Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin son sayısı yayımlandı.

Kitapların, Kovid -19 pandemisi ve eğitim süreçleri başta olmak üzere Türk dünyası ile Balkanlar'da yaşanan siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeler konusunda yapılacak çalışmalara ve araştırmacılar için kaynak olması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, her biri alanında uzman akademisyenlerin ve araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan eserlerin bilim ve kültür dünyasına hayırlı olması dileğinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.





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