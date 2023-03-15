Edirne'de TARSİM bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünde Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) konusunda tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda TARSİM'in yapısı ve TARSİM ile teminat alınan risklerle ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, toplantıda, TARSİM'in Türk tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu sigorta güvencesini sağlayan önemli bir kurum olarak faaliyet gösterdiğini belirtti.

Çiftçilerin doğal afetler ve çeşitli risklere karşı alabilecekleri en etkili önlemin sigorta yaptırmaları olacağını aktaran Bayazıt, "TARSİM bünyesinde yaptırılan tarım sigortaları her geçen gün yaygınlaşıyor. İlimiz poliçe sayısı olarak Türkiye sıralamasının üst sıralarında bulunuyor ve çiftçiler TARSİM'in faydalarını gördükçe daha çok ilgi göstereceklerine inanıyorum. Üreticilerimize bol ve bereketli bir üretim yılı temenni ederim." ifadelerini kullandı.

TARSİM Tekirdağ Bölge Müdürü Hamit Çönte de TARSİM hakkında bilgi verdi.

Toplantıya Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üreticiler katıldı.





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