Edirne'de bir evden çeyizlik eşya çalan şüpheli tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bir evden çeyizlik eşya çalan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferi Mahallesi'nde bir evin çatı katından bulunan çeyizlik eşyaların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan parmak izi incelemesi sonucu şüphelinin M.Y. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından aranan şüpheli, polis merkezine gelerek teslim oldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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