Edirne'de şubatta 464 konut satıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de şubatta 464 konutun satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü, şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de şubatta 80 bin 31 konut satıldı.

Aynı ayda Edirne'de ise 464 konutun satışı gerçekleşti.

Bu rakam Tekirdağ'da 1862, Kırklareli'nde ise 489 olarak kayıtlara geçti.

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