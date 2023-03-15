Trakya Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde düzenlenen tören çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata, törende yaptığı konuşmada, 14 Mart Tıp Bayramı'nın, pandeminin başladığı 2020 yılından itibaren bambaşka bir önemi olduğunu belirtti.

Bu dönemde çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini aktaran Akata, "Bu yıl 6 Şubat’ta ülkemizi derinden sarsan büyük bir deprem felaketi yaşadık. İnsanlarımız canlarını, sevdiklerini kaybettiler. Hepimiz yaşanan acıyı iliklerimize kadar hissettik. Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesine yardıma koştular. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve akademik personelimiz deprem bölgesine gönüllü olarak gidip, hastalara bakıp, yaraları sarmaya çalıştılar. Ülkemizi yasa boğan depremler nedeniyle kaybettiğimiz meslektaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Mert Ömür de 14 Mart tarihinin sadece bir bayram değil, destansı bir mücadelenin adı olduğunu belirterek tıp bayramının tarihi hakkında bilgi verdi.

Törene dekan yardımcıları Prof. Dr. Dinçer Alvan, Doç. Dr. Özgür Gündüz ile akademisyenler, hekimler ve Tıp Fakültesi öğrencileri katıldı.

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