Edirne'de kuraklık nedeniyle seviyesi düşen sulama barajlarına Meriç'ten su basılıyor

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, son dönemde etkili olan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen barajlara Meriç Nehri'nden su basılıyor.

Son 63 yılın en kurak şubat ayını geçiren kentte, metrekareye yalnızca 5,2 kilogram yağış düştü. Geçen yıl bu rakam 88 kilogramı bulmuştu. Şubat ayı ortalaması ise 60 kilogram civarında.

Kuraklık nedeniyle kentteki nehir, gölet ve sulama barajlarındaki su seviyelerinde düşüş yaşanıyor.

Tarım sezonu öncesi üreticilerin sıkıntı yaşamaması için uygun olan sulama barajlarına Meriç Nehri'nden takviye yapılıyor. Uzunköprü ilçesinde su seviyesi kritik noktaya düşen Altınyazı Sulama Barajı'na yapılan su takviyesiyle doluluk oranı yüzde 35'e kadar yükseldi.

Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaattin Kaya, AA muhabirine, kentte ciddi bir kuraklık yaşandığını söyledi.

Yağışların beklenen düzeyde olmadığını ve barajda su seviyesinin azaldığını belirten Kaya, "Çiftçimizi yaz ayında mağdur etmemek için Meriç Nehri'nde 28 kilometrelik hattı kullanarak 4 terfi istasyonu aracılığıyla barajımıza su basıyoruz." dedi.

Kaya, önümüzdeki günlerde çeltik ve ayçiçeği ekiminin başlayacağını ve suya ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Kentteki Hamzadere ve Sultanköy sulama barajlarına da nehirden su basıldığını dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

"Geçen yıl bugünlerde Meriç Nehri'nin debisi saniyede 200 metreküp civarında akarken bugünlerde saniyede 75 metreküplerde akıyor. Barajımızdaki su miktarı geçen yıl bugünlerde 36 milyon metreküp civarındayken bugün 15 milyon metreküp su var. Su seviyeleri düşük, eğer yeterli yağışlar gelmezse üreticileri ciddi bir kuraklık bekliyor."







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