En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Süloğlu'nda ceviz üreticilerine kurayla ekipman desteği verildi.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ORKÖY projesi kapsamında Akdere köyündeki üreticilere verilecek ekipman için kura çekimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Özgür Kaya'nın da katıldığı köydeki kurada 18 ünite ceviz ilaçlama, silkeleme ve soyma makinesi için talihliler belirlendi.

Ekipmanların ödemesinin yüzde 80'i faizsiz kredi, yüzde 20'si de hibe yoluyla yapılacak.

- Öğrencilerden Edirne Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Serhat Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğretmen ve öğrencilere müdürlüğü gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.