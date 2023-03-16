Binalar zemin etütleri yapılarak uygun tekniklerle inşa edilmeli

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, bina yapılacak bölgelerde zemin kontrollerinin doğru şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

TÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlileri ve personellerine, deprem konulu konferans verildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Kaya, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.

Kaya, Trakya'nın çevre bölgelerde yaşanan depremlerden etkilendiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremin oluşum sürecine ilişkin bilgi veren Kaya, bölgede inşa edilmiş binaların zemin koşullarının kayıpların artmasında önemli bir rolü olduğunu, zemin etütleri yapılan bölgelerde binaların inşa edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Depremin ortak bir sorun olduğunu dile getiren Kaya, depremden en az hasarla ayrılmanın yolunun deprem öncesinde alınacak önlemlerden geçtiğini belirtti.

Türkiye genelinde bilinçlendirme çalışmalarının artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bilinçlendirme çalışmalarının 2 ayda bir yapılması gerekiyor. Çünkü buna alışırsak, beynimiz deprem anında refleks göstermek yerine akıllıca ne yapması gerektiğini bilir. Deprem anında başınızı ve iç organlarınızı korumanız gerekiyor. Çök-kapan-tutun hareketini yapacaksınız. Yaşam üçgeni oluşturmak için de metal bir masa hayatınızı kurtarabilir. 18 yaşını geçmiş gençler arama kurtarma ve ilkyardım gönüllüsü olabilirler. Bu gönüllülük hepimiz için geçerli. Bunların sertifikalarını edinmek gerekiyor, çünkü bilinçsiz gönüllülüğün bir anlamı yok. İlkyardım ve arama kurtarma eğitimi almak bu depremde de gördüğümüz gibi çok önemlidir."

Kaya, evlerde vatandaşlar tarafından kolayca hazırlanacak afet çantasıyla ilgili de bilgi verdi.

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