Keşan Ticaret Borsası Başkanı Kaymaz, şap hastalığıyla ilgili alınan kararı değerlendirdi

EDİRNE (AA) - Keşan Ticaret Borsası (TB) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz, SAT-2 serotipi şap hastalığının yayılmasının önlenmesine ilişkin canlı hayvan pazarlarının kapatılması kararını olumlu bulduklarını söyledi.

Kaymaz, yaptığı açıklamada, SAT-2 serotipi şap hastalığının Türkiye'de görülmesi sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığınca bazı kararlar alındığını anımsattı.



Canlı hayvan pazarlarının kapatılması kararının hastalığın yayılmaması için alınan önemli bir karar olduğunu belirten Kaymaz, şunları kaydetti:



"Kesinlikle yerinde bir karar. Bölge hayvancılığının hayrına olan bir karar. Endişe edilecek, kaygı duyulacak bir şey yok. Tarım ve Orman Bakanlığımız şap hastalığıyla ilgili ülkemizde hızlı bir şap aşılamasına başladı. Hızlı bir şekilde devam ediyor. Canlı hayvan pazarlarımız kapandı. Sadece mezbahalara kesim amaçlı sevkler yapılıyor. Bizde zaten Anadolu yakasından bir geçiş yoktu. İşletmeler arasında hayvan hareketi yapılmıyor. Bir tek işletmeden büyük ve küçükbaş hayvan alınıp kesime gidilebiliyor. Bu Türkiye genelinde doğru bir karar. Tüketicilerin hayvansal protein almasına engel bir şey değil. Veteriner hekimler kontrollerinde kesimler devam ediyor. Tüketicilerin endişe duymasına gerek yok."





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