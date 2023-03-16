Edirne'de sağanak etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'de gece saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Son 63 yılın en kurak şubat ayını geride bırakan kentte, gece çiseleme şeklinde başlayan yağmur yerini sağanağa bıraktı.

Yağış bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları ise iş yerlerinin girişlerinde yağışın durmasını bekledi.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla gün boyu devam edeceği öngörülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.