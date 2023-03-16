Trakya Birlik'ten kuraklığın tarımsal üretimde verim kaybına neden olabileceği uyarısı

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EDİRNE (AA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, son dönemde etkili olan kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde verim kayıpları yaşanabileceğini söyledi.

Kırbiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yılın yaz aylarında başlayan kuraklığın etkisini artırarak devam ettirdiğini anlattı.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığını vurgulayan Kırbiç, "Yağış miktarlarında gerçekten çok büyük düşüş var. Edirne'nin yıllık yağış ortalaması 600 milimetre civarında. Ancak şu ana kadar baktığımızda bunun çok altındayız." dedi.

Suyun tarımsal üretim için vazgeçilmez öneme sahip olduğuna dikkati çeken Kırbiç, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki günlerde bölgemizde ayçiçeği ekim dönemi başlıyor, hatta bazı yerlerde başladı. Şu anda buğdaylara gübre, ilaç atılma dönemi. Önümüzdeki günlerde buğdayın boyu arttıkça su çekme oranı artacaktır. Bu da toprakta bulunan mevcut su miktarını çok kısa sürede tüketecektir. Kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde verim kayıpları yaşanabilir."

Kırbiç, Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının yüzde 70'inin iç üretimle karşılanabildiğini aktardı.

Kuraklık tehlikesi nedeniyle ekim alanlarının azalabileceği uyarısında bulunan Kırbiç, üreticilerin tarımsal destek paketleriyle desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Kırbiç, kuraklığa karşı herkesin önlem alması gerektiğini belirterek, sulama göleti ve baraj projelerinin hızlı şekilde tamamlanması çağrısında bulundu.









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