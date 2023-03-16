Uluslararası 4. Edirne Kupası yüzme müsabakaları yarın başlayacak

EDİRNE (AA) - Uluslararası 4. Edirne Kupası yüzme müsabakaları yarın Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl 4. kez düzenlenecek yüzme müsabakalarının 17-19 Mart tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, Kuzey Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Gürcistan ve Moldova'dan da sporcuların katılacağını belirten Duvan, şu ana kadar 500'e yakın sporcunun kayıt yaptırdığını dile getirdi.

Avrupa Yüzme Birliği'nin (LEN) takviminde yer alan ve 2024 Paris Olimpiyatları için akredite olan Edirne Kupası yüzme müsabakalarının seyir zevkinin yüksek olacağını ifade eden Duvan, "2024 Paris Olimpiyatları öncesi ilk akredite hazırlık müsabakası olacak. Burada olimpiyat barajını geçen sporcular olimpiyatlara katılmaya hak kazanacak. Bu yüzden müsabakalar yüksek önem taşıyor. Katılacak tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.

Duvan, müsabakalar için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nun Türkiye ve Balkanların en önemli spor tesislerinden biri olduğunu belirten Duvan, "2021'de yapılan Tokyo Olimpiyatları öncesinde de milli takımımızın birçok sporcusu olimpiyat vizesini bu havuzda aldı. Türk yüzmesi için uğurlu havuz diyebiliriz burası için. İnşallah 2024 Olimpiyatları için de birçok vize bu havuzdan alınacak." diye konuştu.

Yarın sabah kadınlar 400 metre seçmeleriyle başlayacak ve açılış seremonisinin yapılacağı akşam seansıyla devam edecek müsabakalar, pazar günü sona erecek.

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