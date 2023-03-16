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Edirne'den kısa kısa

AA

Edirne'den kısa kısa

EDİRNE (AA) - CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine yönelik saha çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Kahraman, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'yla il başkanlığında düzenlediği toplantıda, seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya gelip sorun ve talepleri dinlediklerini belirtti.

Seçimlerden başarıyla çıkmak istediklerini aktaran Kahraman, "Seçime 59 gün kaldı. Üyelerimizle birlikte sahaya indik. Genel başkanımıza buradan en çok katkıyı sunmak istiyoruz. Durmadan samimiyetle çalışacağız." dedi.

Kahraman, TOKİ tarafından Musabeyli köy merasına toplu konut yapılmasıyla ilgili girişimler olduğunu öne sürdü.

TOKİ konutlarına karşı olmadıklarını belirten Kahraman, "Konut yapılmasının faydası var ancak yer tespitinde çok samimiyet olması gerekiyor. Mera alanları başka projelerle kısıtlanmak isteniyor." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise doğayla uyumlu projeler yapılması gerektiğini dile getirdi.

- TÜ'de akademik kurul toplantısı yapıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı, yapılan çalışmalar, stratejik hedefler, kalite çalışmaları, tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bir sunum yaparak bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sanayi ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün karşılanması açısından meslek yüksekokullarının önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

Öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapıldığını aktaran Tabakoğlu, "Üniversite-sanayi iş birlikleri ve 3+1 İşyeri Uygulama Eğitimleri gibi adımlarla öğrencilerimizin bilgi, beceri ve tecrübelerine önemli katkılar sağlıyor, onları daha mezun olmadan iş dünyası ile bir araya getiriyoruz. Bu noktada, meslek yüksekokullarında mesleki eğitimin niteliğinin artırılması ve üniversite-sanayi iş birliğinde somut ve güçlü adımlar atılması noktasında değerli hocalarımıza da önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzdaki hocalarımızın bu konudaki gayret ve çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyoruz."

- TÜ'de "Kurum içi Birim Kütüphaneleri Kataloglama Eğitimi" düzenlendi

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından "Kurum İçi Birim Kütüphaneleri Kataloglama Eğitimi" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite birimlerinde yer alan kütüphanelerdeki mevcut materyallerin katalog kayıtlarının sağlıklı bir şekilde yapılarak standartlara uygun olarak düzenlenmesiyle ilgili gerçekleştirilen eğitimde kitap katalog ve süreli yayın girişi, üye kaydı ve ödünç işlemleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

Kütüphaneci Esra Varol, sınıflandırma ve düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.



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