Keşan'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

E.G. idaresindeki 17 SJ 515 plakalı otomobil, Keşan-İstanbul kara yolunun ikinci kilometresindeki kavşakta, İ.B'nin kullandığı 22 ACB 915 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.G. sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.













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