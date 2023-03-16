Aşırı tuz kullanımı hipertansiyona yol açıyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, aşırı tuz tüketiminin hipertansiyon hastalığına yol açtığını söyledi.

Üstündağ, Edirne Sağlık Müdürlüğü tarafından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine yönelik Dünya Tuza Dikkat Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, aşırı tuz kullanımının yol açtığı sağlık problemlerine ilişkin bilgi verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaların ardından Türkiye'deki günlük tuz tüketim miktarının 15 gram olduğunu dile getiren Üstündağ, kalp krizi, böbrek yetmezliği ve hipertansiyon hastalıklarının aşırı tuz kullanımı nedeniyle oluştuğunu belirtti.

Aşırı tuz kullanımının hipertansiyon hastalığına davetiye çıkardığını aktaran Üstündağ, felç geçiren her 4 insandan 3'ünün hipertansiyon hastası olduğunu söyledi.

2007 yılında yapılan araştırmada dünyada her yıl 10 milyon 400 bin insanın hipertansiyon ile ilişkili hayatını kaybettiğini ifade eden Üstündağ, şunları kaydetti:

"Felç geçirenlerin 4'te 3'ü aşırı tuz kullanımından ortaya çıkan hipertansiyondan felç geçiriyor. 1 yılda dünyada 200 milyon insan hipertansiyon yüzünden kalp krizi, böbrek yetmezliği ve felç geçiriyor. 2007 rakamlarıyla her yıl 10 milyon 400 bin insan kendi yaşından ve cinsiyetinden beklenenden çok daha erken dönemde, aşırı tuz ve hipertansiyonla ilişkili olarak hayatını kaybediyor. Tuz kullanımında ortaya çıkan hipertansiyon sessiz bir seri katildir."

Hipertansiyon hastalığının belirtilerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Üstündağ, kan basıncının düşürülmesi için tuz kullanımının azaltılması gerektiğini aktardı.

Üstündağ, Edirne'nin hipertansiyon hastalığı ortalamasının yüzde 35 olduğunu ifade etti.

Edirne Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa İshak Yıldırım, aşırı tuz kullanımının kalp damar, hipertansiyon ve felçlere yol açtığını söyledi.

Yıldırım, aşırı tuz kullanımının önüne geçmek için anaokulu ve ilkokullarda farkındalık çalışması gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Toplantının ardından katılımcılara, hipertansiyon hastalığına ilişkin bilgilendirici broşür dağıtıldı.

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