Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 14 terör örgütü üyesi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK mensubu 14 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan 13'ünün FETÖ, 1'inin de PKK üyesi olduğu için arandığı belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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