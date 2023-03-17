Edirne merkezli FETÖ'nün güncel finans yapılanması operasyonunda 7 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Edirne ve İstanbul'da 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler P.P, H.P, İ.T, E.A, N.B, Z.Y. ve H.K. yakalandı.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 30 bin 795 lira, 1860 avro, 3 bin 250 dolar, 2 ata, 2 yarım, 11 çeyrek ve 5 gram altın ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.