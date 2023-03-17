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EDİRNE (AA) - Lalapaşa'da mera ıslahı ve amenajman projesi kapsamında merkez merası ve Süleymandanişment köyünde gübreleme çalışması yapıldı.

Lalapaşa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında 1100 dekar alanda 19 ton gübre atıldı.

Gübreleme çalışmalarına katılan Kaymakam Ömer Bulut, üreticilerden bilgi aldı.

Bulut, gübreleme çalışmalarının süreceğini kaydetti.

- Kuraklık değerlendirme toplantısı

İpsala'da kuraklık ve önlemlerin değerlendirildiği toplantı Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, DSİ Sosyal Tesislerindeki toplantıda, çeltik ekimi öncesi barajlardaki doluluk oranı ve alınacak önlemler görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sevgili, son dönemde kuraklığın etkili olduğunu belirtti.

Kuraklığın etkilerini azaltmak için çalışmalar yapacaklarını aktaran Sevgili, şunları kaydetti:

"Su konusunu takip edeceğiz. Şu anda Meriç Nehri'nin debisindeki risk devam etmektedir. Gelişmeleri yetkili arkadaşlarımızla birlikte takip edeceğiz. Sık sık toplantılar yapmak suretiyle bu durumu aşmanın gayreti içinde olacağız. Yağışların yeterli seviyede gerçekleşip tüm çiftçi kardeşlerimize bereketli bir yıl olmasını diliyorum."

- Elektrik akımına kapılan inek telef oldu



Enez'de elektrik akımına kapılan inek telef oldu.

Küçükevren köyünde bir besicinin su içmeleri için ahırdan çıkardığı ineklerinden biri, elektrik direğinin yanından geçerken akıma kapılarak telef oldu.

Yapılan incelemede direkte elektrik kaçağı olduğu, arızanın giderildiği bildirildi.



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