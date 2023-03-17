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EDİRNE (AA) - Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Yağlıcı köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köyde incelemede bulunan Kaya, yapılan çalışmalarla ilgili köy muhtarı Süleyman Akın'dan bilgi aldı.

Kaymakam Kaya, ihtiyaç sahibi 3 aileyi de evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kaya'ya ziyaretinde Süloğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Senem Koç eşlik etti.

- Bayazıt, Musabeyli köyünü ziyaret etti

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Musabeyli köyünü ziyaret etti.

Beyazıt, köyde devam eden tarımsal faaliyetler hakkında muhtar Kamil Ekici'den bilgi aldı.

Üreticilerle tarım ve hayvancılık konuları üzerine bir süre sohbet eden Beyazıt, ekili arazilerin son durumunu yerinde inceledi.

- Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Süloğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda, toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler görüşüldü.

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilgili kurum amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, ilçedeki güvelik tedbirleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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