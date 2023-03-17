Edirne'de fuhuş operasyonunda 8 zanlı yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, fuhşa teşvik ettikleri, aracılık ve yer temini yaptıkları öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından il merkezinde 8 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.



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