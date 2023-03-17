Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir doktor gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında doktor H.G, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi doktorun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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