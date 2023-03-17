Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücülüğünü şüpheli M.Ö'nün yaptığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 522 gram metamfetamin ve 2,5 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ö. ile araçta yolcu olarak bulunan şüpheliler E.C. ve S.Ö, gözaltına alındı.

Emniyettekiler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.