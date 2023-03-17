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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Sarayı'nın ihyasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı

AA

Edirne Sarayı'nın ihyasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Milli Saraylar Başkanlığı arasında Edirne Sarayı'nın ihyası çalışmaları kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük'teki imza törenine TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan katıldı.

İmzalanan protokolle Edirne Sarayı'nın ihya sürecinde iki kurum arasında iş birliğinin artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Edirne Sarayı'nın şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu ve Milli Saraylar Başkanlığınca 5 yıllık sürede ihya edileceğini belirtti.

Edirne Sarayı'nın ihyasından dolayı mutluluk duyduklarını aktaran Tabakoğlu şunları kaydetti:

"Şehrimizi bugünkü konumundan ve değerinden çok daha ileriye taşıyacak bu çalışmanın hayata geçmesi en büyük hayalimiz. Bu süreçte ve devamında Milli Saraylar Başkanlığımızla yakın çalışmalarımız ve işbirliğimiz gün geçtikçe artacak. Bu adımların bir yansıması olan protokolümüzü bu noktada oldukça önemsiyorum. Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız ve Başkan Yardımcısı Adnan Gayhan'a teşekkür ediyorum."

Gayhan da Edirne Sarayı'nda yapılan çalışmalardan dolayı Rektör Tabakoğlu'na teşekkür ederek imzalanan protokolle işbirliğinin güçleneceğine olan inancını dile getirdi.

- Edirne Sarayı

1450 yılında inşasına başlanan Edirne Sarayı, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren pek çok kez tamir gördü.

Zaman içerisinde eklentilerle genişleyen saray, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha az kullanıldığından tahribata uğradı. 1752'deki büyük deprem ve 1776'daki yangınla harap oldu. 1827'de kısmi tamir gören Saray, 1829'da Edirne'yi işgal eden Rus güçleri tarafından ordugah olarak kullanıldı. En büyük zararı bu dönemde aldı.

Vali Hurşit Paşa ve Hacı İzzet Paşa zamanlarındaki tamirat döneminde birçok yapı kurtarıldı fakat 1876-1877 Rus Savaşı'nda işgal kuvvetlerinin şehre yaklaşması üzerine Babüssaade civarında yığılan cephane, düşman eline geçmemesi için patlatıldı.

Edirne Sarayı'nın birçok yapısı da bu patlamayla yıkıldı.

Yaklaşık 100 civarında yapıdan oluştuğu düşünülen Edirne Sarayı'ndan günümüze Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı), Adalet Kasrı, Matbahı Amire (mutfak), su maksemi, Av Köşkü, Namazgahlı çeşme ve Kum Kasrı hamamının da dahil olduğu sadece 11 yapı ulaşabildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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