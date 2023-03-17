Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli meslek elemanlarına psikososyal destek eğitimi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu tarafından, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarda görevli meslek elemanlarına yönelik psikososyal destek eğitimi verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Psikososyal Destek Yaklaşımları" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlendi.



Doç. Dr. Bacıoğlu tarafından gerçekleştirilen etkinliğe öğretmen, sosyolog, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve psikolojik danışman olarak görev yapan personel katıldı.

Bacıoğlu, psikososyal destek hizmetini yürütecek olan personelin mesleki bilgi ve becerilerinin yanı sıra empati, şefkat, öz farkındalık, duygularını düzenleyebilme ve iyi bir dinleyici olma gibi niteliklere sahip olması gerektiğini belirtti.

Afetzedelere yönelik psikososyal destek hizmetlerinin uygulanması ve sunulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bir sunum gerçekleştiren Bacıoğlu "Bu müdahalelerin amaçları, hayatta kalanların güvenliğini ve fiziksel ve duygusal rahatlığını artırmaktır. Duygusal olarak bunalmış ve çevreye uyum sağlamakta güçlük çekenleri dengelemektir. Acil ve uzun vadeli kaygılar hakkında bilgi toplamak, destek ve mevcut hizmetler ile ilgili bilgi sunmak, pratik destek sağlamak, sosyal ağlarla bağlantılar kurmaktır." ifadelerini kullandı.















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