Edirne'de camiler ramazan ayına hazırlandı

EDİRNE (AA) - Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu, Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki camilerin ramazan ayına hazır olduğunu söyledi.

Başoğlu, AA muhabirine, yerli ile yabancı turistlerin ramazan ayında bolca ziyaret ettiği camileri ve sosyal alanları müftülük olarak en güzel şekilde hazırlamaya çalıştıklarını söyledi.

Edirne deyince akla ilk olarak Selimiye Camisi'nin geldiğini belirten Başoğlu, şunları söyledi:



"Selimiye Camisi tadilatta. Ama yine devletimiz, vakıflarımız, Müftülüğümüz, Sayın Valimizin himayelerinde ve emirlerinde ibadete açık kısmı var. Yani Selimiye'yi tamamen kapatarak tadilat onarım yapmıyoruz. Onarımda ancak en az beş yüz kişinin namaz kılacağı bir şekilde orada imkan var. Selimiye'miz başta olmak üzere camilerimizde teravih namazı kılacağız. Atalarımızın bize bıraktığı bu muhteşem camilerde beraberce ibadet edeceğiz inşallah."

Başoğlu, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerde haftada 2'şer gün Enderun usulü teravih namazı kılınacağını dile getirdi.

Lari ve 2. Bayezid camilerinde hatimle teravih namazı kılınacağını belirten Başoğlu, Hasan Sezai ve Darül Hadis camilerinin bahçesinde de vatandaşların katkılarıyla iftarlar verileceğini ifade etti.

İl Müftülüğü olarak ramazan ayını Edirne halkıyla birlikte en güzel şekilde geçirmek istediklerini vurgulayan Başoğlu, "Bu sene Edirne'de bizim çok özel misafirlerimiz var. 5 bine yakın depremzede kardeşimiz var. Valiliğimizin himayelerinde, onların destekleriyle Türkiye Diyanet Vakfı'mıza gelen bağışlarla bu kardeşlerimize ramazan ayında da inşallah ensar olacağız." diye konuştu.

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