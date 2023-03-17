Trakya'daki camilerde depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

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EDİRNE (AA) - Trakya'daki camilerde, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılı dolayısıyla ve depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Edirne Üç Şerefeli Cami'de cuma namazı öncesi gerçekleşen mevlit programında cemaat şehitler ve asrın felaketini yaşayan depremzedeler için dua etti.

Hutbede, ramazanın huzur ve bereketin habercisi, birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğu vurgulandı.

Cemaat şehitler ve depremzedeler için ellerini semaya açtı.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılı dolayısıyla ve depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Hızırbey Camisi başta olmak üzere kentteki camilerde cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur-an'ı Kerim okundu, ardından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Tekirdağ'da Rüstempaşa Camisi'nde cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu.

Namazın ardından Süleymanpaşa Belediyesi tarafından pilav ve ayran ikram edildi.

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