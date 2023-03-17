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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü mesajları

AA

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü mesajları

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan mesajında, Türk milletinin Çanakkale'de topuyla, tüfeğiyle ve kanıyla yılmadan fedakarca vatanını savunduğunu belirtti.

Çanakkale ruhunda kardeşlik, mertlik, yiğitlik ve insanlık dersinin yer aldığını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşı, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bizi bir araya getiren ve tüm dünyaya insanlık dersi veren direniş destanıydı. Çanakkale ruhu hiç ölmedi bu topraklarda. Bizler, dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de vatan söz konusu olduğunda kanımızın son damlasına kadar her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Çanakkale geçilmedi, geçilmez. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tarihe altın harflerle yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum."

- AK Parti İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da Türk milletinin vatan söz konusu olduğunda neleri başarabileceğini 18 Mart'ta tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Türkiye üzerinde hain planları olanların 18 Mart zaferini unutmaması gerektiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Çanakkale'den aldığımız cesaretle, ilhamla, Türkiye'yi hak ettiği seviyelere taşımanın mücadelesini veriyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürüttüğümüz bu mücadelemizde de hamdolsun ki milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk Milleti Çanakkale'de kanıyla, canıyla, şerefiyle tarihin akışını değiştirmiştir. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 18 Mart şehitlerimizi, Birinci Dünya Savaşı’nda pek çok cephede verdiğimiz yüzbinlerce şehidimizi, katledilen milyonlarca masum kardeşimizi, İstiklal Harbi şehitlerimizi, terörle mücadele şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun."

- Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de yayımladığı mesajda Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin, esaret ve dayatmaya asla boyun eğmeyeceğinin ispatı olduğunu belirtti.

Çanakkale Savaşı’nda, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle yurdun dört bir yanından koşup gelen vatan evlatlarının omuz omuza savaşarak can verdiğini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Çanakkale destanı birlik ve beraberliğimizin ne kadar güçlü temellere sahip olduğunun en büyük göstergesidir. Milletimizin sahip olduğu bu üstün kardeşlik ve iman gücünü bilen emperyalist güçler, şimdi karanlık emellerini gerçekleştirebilmek için kardeşliğimizi bozmaya çalışmaktadır. Bugün Türk - Kürt kavgası çıkarmak isteyenler için en güzel cevap Çanakkale sırtlarında yan yana yatan şehit dedelerimizdir. Bu duygularla milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 108. yılını kutluyor, bu vatanı canları pahasına bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

- ETB Başkanı Öztürk

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de Çanakkale Zaferi'nin, tarihin eşine az rastlanan büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirtti.

Tarih boyunca hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş Türk milletinin canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını, canı ve kanı pahasına korumasını bildiğini dile getiren Öztürk, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- TEMAD İl Başkanı Aydın Bildiş

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş de mesajında, Türk milletinin Çanakkale Zaferi ile tarihin akışını değiştirecek büyük bir iz bıraktığını belirtti.

Vatan toprağı ve kutsal saydığı değerler uğruna toprağa düşmeyi göze almış bir milletin asla geçilemeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği bu zaferin, gelecek nesiller tarafından da her zaman gururla anılacağını dile getiren Bildiş, "Hür ve bağımsız bir ülkede yaşamamızı sağlayan, bu uğurda mücadele ederken canlarını feda eden bütün şehitlerimize ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimize yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize ve bütün şehit yakınlarımıza saygı ve minnetlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Güner

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner de mesajında, Çanakkale Zaferi ile vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişiminde de Türk milletinin en modern silahlara kafa tuttuğu ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Tıpkı 108 yıl önce Çanakkale'de olduğu gibi, 15 Temmuz'da da en modern silahlar, milletimizin azim ve inancı karşısında çaresiz kalmıştır. 15 Temmuz'da yaşananların, bir asır önce Çanakkale'yi yedi düvele mezar eden ruhun ne kadar diri olduğunu hepimize gösterdiğine inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de birlik ve dayanışma içinde, aynı kararlılıkla, ülkemize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımıza inancım tamdır. Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutluyor, bize bu mukaddes vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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