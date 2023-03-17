Edirne'de biyolojik artıma tesisinde arıtılacak su tarımsal amaçlı kullanılacak

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde arıtılacak suyun tarımsal sulamada kullanılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda düzenlenen toplantıda, Abdurrahman Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahallede devam eden alt yapı çalışmaları hakkında bilgi veren Gürkan, geçen günlerde hizmete giren Edirne İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin işleyişini anlattı.

Tesiste günlük 39 bin metreküp atık suyun işlendiğini ifade eden Gürkan, arıtılan suyun tarımda kullanılması için çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Arıtma sularının tarımsal verime de katkısı olduğunu aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Buradan çıkacak arıtılmış suyun tarımda kullanılmasını istiyoruz. Sizlerden istediğimiz şimdilik 5-10 dönümlük bir alan ayıralım ve çeltik sulamasında bu arıtma suyunu kullanalım. Sene sonunda da hem ürün kalitesine bakalım hem verimine bakalım. Bu dünyada yapılan bir uygulama. Arıtma suları değerli. Bu suları bakteriler ile arıttığımız için çok güçlü ve verimli su. En iyi tarımsal üretim hangi yıl olur. Sel bastıktan sonraki yıl olur. Çünkü alüvyon ile birlikte bütün bakteriler gelir, toprak güçlenir."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.