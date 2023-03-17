Edirne'de minibüste düşürülen işitme cihazı sahibine teslim edildi

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde minibüste düşürülen işitme cihazı, minibüs şoförü tarafından sahibine teslim edildi.



Doğuştan duyma engeli olan ve 26 aylıkken kulağına işitme cihazı takılan Ebrar Varlı, 8 Mart'ta teyzesi ve anneannesi ile Keşan Devlet Hastanesine gitti.



Tedavi sonrasında şehir içi yolcu minibüsüne binerek evlerine dönen aile, işitme cihazının olmadığı fark etti.



Cihazın minibüste düşmüş olabileceğini düşünen aile, durumu S.S. 25 No'lu Şehir İçi Keşan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne iletti. Cihaz, yapılan detaylı arama sonucu Serhat Top'a ait 22 M 4093 plakalı minibüste bulundu. Serhat Top, cihazı Ebrar'ın teyzesi Şerife Nur Varlı'ya teslim etti.



Minibüs sürücüsü Serhat Top'a teşekkür eden Varlı, "Minibüsçüler bizi arayıp bulduklarını söyledi. Bu bizi çok mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yeğenim işitme engelli. Kendisine doğduğunda yüzde 96 işitme engelli tanısı konulmuştu. Edirne'de 5 yıldır tedavi görmekte. Cihaz takıldı ancak o cihazla yeteri kadar iyi duymuyordu. Biz de 1 ay önce Ebrar'a başka bir cihaz aldık. Ablam asgari ücretle fabrikada çalışıyor. Yatalak babamıza bakıyor. Ben de okuyorum. Yeniden almamız çok güçtü." dedi.



Minibüs şoförü Serhat Top da kaybedilen işitme cihazını ilk yaptıkları aramada bulamadıklarını ifade ederek, "O gün bize 2 nolu araçlarda unuttuklarını söylemişlerdi. Fakat bugün kendi aracımda cihazı buldum. Maddi değeri yüksek olan bu cihazı sahibine teslim etmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.





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