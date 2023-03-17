Edirne'de 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Türk ve yabancıları yasal olmayan yollarla yurt dışına çıkardığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Türk vatandaşı ve yabancı uyrukluların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarına imkan sağladığı gerekçesiyle hakkında 28 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan E.Y'yi yakaladı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen E.Y, adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.



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