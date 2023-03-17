En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Uluslararası 4. Edirne Kupası yüzme müsabakaları başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonunca Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakalar, açılış seremonisiyle başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulan seremoninin ardından müsabakalar, 400 metre karışık yarışlarıyla başladı.

Ardından 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 200 metre kelebek, 50 metre sırtüstü ve 1500 metre serbest yarışları yapıldı.

Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye, Portekiz, Kuzey Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Gürcistan ve Moldova'dan 402 sporcunun katıldığı müsabakalar, yarın devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.