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EDİRNE (AA) - İpsala ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.



İpsala Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı.



Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Atatürk Konferans Salonunda devam eden program kapsamında okullarda Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Anma programı kapsamında İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve protokol üyeleri şehitliği de ziyaret ederek dua etti.



- İpsala'da meralar gübreleniyor

İpsala'da meralarda gübreleme çalışması yapıldı.

2023 yılında yürütülen mera ıslah ve amenajman projeleri kapsamında gübreleme çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda Sarpdere köyünde İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Ali Kazan ve Nurşen Tucuk ile üreticilerin katılımıyla köy merasına 7 ton gübre atıldı.



Gübreleme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

- İpsala'da yağmur duası yapıldı

İpsala ilçesinde yağmur duası yapıldı.



Bölgede beklenen yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle Pazardere köyünde vatandaşlar yağmur duası için bir araya geldi.

İpsala ilçe Vaizi Hamza Pala, köy meydanında yaptırdığı duada "Ey rabbimiz, biz senden mağfiret isteriz. Şüphesiz sen çok mağfiret edicisin. Bize gökten bol bol yağmurlar yağdır." ifadelerini kullandı.



Pazardere köyü muhtarı Şakir Balcı ise yüce Allah'tan ekinlerin ve toprağın ihtiyacı olan yağmur ile ürünlerin bol ve bereketli olmasını dilediklerini söyledi.



Program katılımcılara yapılan ikramın ardından sona erdi.















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