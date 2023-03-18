Edirne'de kısa kısa

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EDİRNE (AA) - Havsa Kaymakamı İsmail Hakkın Batı, Havsa Belediyesi Kadın Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kadın meclisinin kuruluşunun 5. yıl dönümünü kutlayan Batı, yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerinden bilgi aldı.

Çalışmalarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Batı'ya Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da eşlik etti.

- Havsa'da EBAP toplantısı düzenlendi

Havsa'da "Edirne'de Başarıyı Artırma (EBAP) Projesi" toplantısı gerçekleşti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İsmail Hakkı Batı başkanlığında Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen toplantılarda, ilçedeki eğitim ve öğretim faaliyetleri görüşüldü.

Kaymakam Batı, toplantıda öğrencilerin akademik başarılarının artırılması için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.





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