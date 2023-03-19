Edirne'de Bulgar Ortodoks Kilisesi rahibi Aleksandır Çıkırık son yolculuğuna uğurlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Bulgar Ortodoks Sveti Georgi Kilisesi'nin hayatını kaybeden rahibi Aleksandır Çıkırık için cenaze töreni düzenlendi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Çıkırık (62) için, görev yaptığı Kıyık semtindeki Sveti Georgi Kilisesi'nde gerçekleştirilen törende Çıkırık'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Stara Zagora Metropoliti Kiprian'ın yönettiği törende, Çıkırık için dua edilerek ilahiler okundu.

Törende Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in taziye mesajını okudu.

Radev mesajında, Çıkırık'a kısa süre önce devlet nişanı verme şerefini yaşadığını belirterek, onun hatırasının gelecek nesillere örnek olacağını ifade etti.

Kırcaali Hristiyan Cemaat Başkanı rahip Peter Garena, törende yaptığı konuşmada, "Aleksandır burada kilisenin bahçesinde Türk ve Bulgarları bir araya getirdi. Dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın tüm inançların bir arada yaşamasını vasiyet etti. O benden küçüktü ama ben ondan çok şey öğrendim." diye konuştu.

Garena, konuşmasını Türkçe olarak "Allah günahlarını affetsin" cümlesi ile sonlandırdı.

Törenin ardından Çıkırık'ın cenazesi vasiyeti üzerine kilisenin bahçesine defnedildi. Defin sonrası aileye taziyede bulunan mahalle sakinleri, dua etti.

Törene Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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