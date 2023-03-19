EDİRNE (AA) - Uluslararası 4. Edirne Kupası yüzme müsabakaları sona erdi.

Türkiye Yüzme Federasyonunca Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen müsabakaların 3. gününde 50 metre serbest, 200 metre kurbağalama, 100 metre kelebek, 200 metre sırtüstü ve 400 metre serbest kategorilerinde seçme ve final yarışları yapıldı.

Müsabakalarda Türkiye, Portekiz, Kuzey Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Gürcistan ve Moldova'dan 402 sporcu mücadele etti.

Yarışlarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkan Vekili Güven Duvan, AA muhabirine, Uluslararası 4. Edirne Kupası'nda 3 gün boyunca rekabetçi ve keyifli yarışmalar izlendiğini söyledi.

Çok değerli sporcuların en iyi derecelerini yapmak için yarıştığını belirten Duvan, "Keyifli bir organizasyondu hepimiz için. Sezon ortası olmasına rağmen sporcular en iyi derecelerine yakın dereceleri, bazen de en iyi derecelerini yüzdüler. Güzel gelişmeler kaydettik bu organizasyonda. 27-30 Nisan tarihlerinde yine Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda milli takım seçme yarışları yapılacak. Orada daha iyi dereceler göreceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

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