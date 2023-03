EDİRNE (AA) - Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "Dürüst Market" projesi ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki iki okula maddi destek sağladı.

Değerler kulübü çalışmaları kapsamında öğrencilere doğruluk ve dürüstlük değerlerinin önemini anlatmak amacıyla hazırlanan proje hayata geçirildi.

Okul Müdürü Fatih Ot, yaptığı açıklamada, oluşturulan marketin kasa sorumlusunun olmadığını söyledi.

Alınan ürünlerin bedelini öğrencilerin kasaya bıraktığını anlatan Ot, "Herhangi bir denetleme söz konusu değil. Bu çalışma ile öğrenciler kendi özbenliklerinde dürüstlüğü içselleştirmiş oluyorlar. Satılan ürünleri öğrenciler kendileri tedarik etti. Onları bu hususta en çok heyecanlandıran ise elde edilecek gelirin depremzede kardeşlerine gönderilecek olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ot, proje sayesinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki iki okula maddi destek sağlanacağını kaydetti.

- Helvacıoğlu'ndan ziyaretler

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, ilçede ziyaretler gerçekleştirdi.

Keşan Devlet Hastanesinde tedavi gören vatandaşları ziyaret eden Helvacıoğlu, hastaların durumları hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Helvacıoğlu, sağlık çalışanlarına da kolaylıklar diledi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, ziyaretleri kapsamında, Keşan Atatürk Stadında spor yapan vatandaşlarla sohbet etti.

Tesislerin yenilendiğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Yeniden hizmete sunduğumuz stadımız cazibe ve çekim merkezine dönüştü. Vatandaşlarımızın çocuk oyun grupları, tenis kortu, basketbol sahası, futbol sahaları, sosyal alanları, fitness aletleriyle aradıkları her şeyi buldukları yenilenmiş stadyumumuz tam not alıyor."

- Şehir tiyatrosu çocuk oyunu sahneledi

Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu Nasreddin Hoca çocuk oyununu sahneledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarındaki oyunu çocuklar aileleriyle izledi.

Oyun sezon boyunca her çarşamba 11.00-14.00, her pazar 14.00'te sahnelenmeye devam edecek. Deprem dolasıyla ara verilen Eşeğin Gölgesi oyunu ise her cuma 20.00'de sunulacak.

