Edirne'de otomobilinde 59 ruhsatsız tabanca bulunan şüpheli tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kullandığı otomobilde 59 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Bulgaristan vatandaşı Y.I.D. ve eşi N.N.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden Y.I.D savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Eşi N.N.D ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, 16 Mart'ta yurt dışına çıkış için Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan vatandaşı Y.I.D'nin aracında yaptığı aramada 59 ruhsatsız tabanca ve 59 şarjör ele geçirmişti.

Şüpheli Y.I.D ve eşi N.N.D gözaltına alınmıştı.



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