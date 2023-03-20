Edirne'de düzenlenen sempozyumda lojistiğin önemi konuşuldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Sofya Todor Kableshkov Taşımacılık Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "I. Uluslararası Lojistik Sempozyumu" başladı.

Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Mustafa Hatipler, Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleşen sempozyumda, Türkiye ve Bulgaristan'ın, Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri arasında önemli bir güzergahta yer aldığını söyledi.

Hatipler, sanayileşme ve küreselleşmeyle lojistiğin önemli bir hale geldiğini vurguladı.

Türkiye ve Bulgaristan'ın uluslararası taşımacılık açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu aktaran Hatipler, "Birçok alanda olduğu gibi lojistik alanında da Türkiye ve Bulgaristan işbirliği yapmak zorundadır. Bu anlamda ülkemizin kat ettiği mesafenin Bulgaristan'ın tecrübesi ile birleşerek, küresel çapta bir değişim ve gelişime kaynaklık etmesi ve lojistik alanında uluslararası arenada rekabet etmesi mümkündür." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ise pandemi ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın lojistiğinin önemini bir kez daha ortaya çıkarttığını vurguladı.

Türkiye'nin lojistik alt yapısını geliştirme konusunda son yıllarda önemli çalışmalar yaptığının altını çizen Yörük, "Sağlam alt yapı, güvenli ve hızlı ulaşım koridorlarına dayanan lojistik ekosistemler, bölgesel ve küresel barış ve refahın açısından son derece önem arz etmektedir." diye konuştu.

Todor Kableshkov Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Daniela Todorova da sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye ve yurt dışından akademisyenlerin bildiri sunacağı sempozyum, yarın sona erecek.

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